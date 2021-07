Juventus, Arthur si opera: i tempi di recupero del centrocampista (Di giovedì 15 luglio 2021) Fissata a domani l’operazione di Arthur Melo per recuperare dalla calcificazione post traumatica tra tibia e perone. Le ultime operazione fissata domani per Arthur Melo. Come appreso da JuventusNews24.com, il centrocampista brasiliano affronterà l’intervento per recuperare dalla calcificazione post traumatica tra tibia e perone. Il centrocampista brasiliano era già sparito dai radar a febbraio proprio a causa di questo problema e ora vuole affrontare la nuova stagione senza questo problema fisico. Da qui la decisione del club di intervenire in tempo. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Fissata a domani l’zione diMelo per recuperare dalla calcificazione post traumatica tra tibia e perone. Le ultimezione fissata domani perMelo. Come appreso daNews24.com, ilbrasiliano affronterà l’intervento per recuperare dalla calcificazione post traumatica tra tibia e perone. Ilbrasiliano era già sparito dai radar a febbraio proprio a causa di questo problema e ora vuole affrontare la nuova stagione senza questo problema fisico. Da qui la decisione del club di intervenire in tempo. ...

