Innovazione, in arrivo chip ottico che indirizza i dati della banda larga (Di giovedì 15 luglio 2021) In arrivo il primo dispositivo Toadm – Tunable Optical Add Drop Multiplexer – in grado di selezionare e indirizzare in modo puramente ottico i segnali nei nodi della rete, realizzato su un chip di silicio di soli 2 millimetri quadrati. La dimostrazione del primo dispositivo Toadm é abilitante alla crescita della larga banda nelle reti ottiche dei nuovi sistemi di comunicazione 5G-6G e nei collegamenti intra e inter-datacenter sia classici che quantistici. Lo studio è stato appena pubblicato sulla prestigiosa Nature Communications. Il lavoro è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) Inil primo dispositivo Toadm – Tunable Optical Add Drop Multiplexer – in grado di selezionare ere in modo puramentei segnali nei nodirete, realizzato su undi silicio di soli 2 millimetri quadrati. La dimostrazione del primo dispositivo Toadm é abilitante alla crescitanelle reti ottiche dei nuovi sistemi di comunicazione 5G-6G e nei collegamenti intra e inter-datacenter sia classici che quantistici. Lo studio è stato appena pubblicato sulla prestigiosa Nature Communications. Il lavoro è stato ...

Advertising

italiaserait : Innovazione, in arrivo chip ottico che indirizza i dati della banda larga - StraNotizie : Innovazione, in arrivo chip ottico che indirizza i dati della banda larga - fisco24_info : Innovazione, in arrivo chip ottico che indirizza i dati della banda larga: In arrivo il primo dispositivo Toadm - T… - TV7Benevento : Innovazione: in arrivo chip ottico che indirizza i dati della banda larga (2)... -