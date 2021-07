Green Pass, chef Rubio: “Antidemocratico e tende all’apartheid” (Di giovedì 15 luglio 2021) “E vissero schedati e contenti #GreenPassObbligatorio #GreenFuck”. Non la manda a dire chef Rubio, e su Twitter dice la sua sul Green Pass obbligatorio con una serie di tweet molto espliciti diventati in nemmeno trend topic. “Credo che il vaccino così come i tamponi debbano essere gratis in uno stato democratico che dilapida soldi pubblici in stronzate -tuona Rubio- e che tutela i pochi fingendo di interessarsi magicamente ai cittadini. Il Green Pass è anticostituzionale, Antidemocratico, e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 luglio 2021) “E vissero schedati e contenti #Obbligatorio #Fuck”. Non la manda a dire, e su Twitter dice la sua sulobbligatorio con una serie di tweet molto espliciti diventati in nemmeno trend topic. “Credo che il vaccino così come i tamponi debbano essere gratis in uno stato democratico che dilapida soldi pubblici in stronzate -tuona- e che tutela i pochi fingendo di interessarsi magicamente ai cittadini. Ilè anticostituzionale,, e ...

