Follia a Roma: trans ferisce il suo cliente, poi lancia un grosso sasso contro un bus ATAC (Di giovedì 15 luglio 2021) Ha lanciato una grossa pietra contro un bus, linea 777, in transito. E' successo ieri sera, in via dell'Oceano Indiano, dove una trans brasiliana di 35 anni – appena denunciata dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile per aver ferito un cliente con il quale aveva avuto una lite – mentre si avviava verso la fermata degli autobus, improvvisamente ha scagliato una grossa pietra all'indirizzo di un bus, linea 777, che stava giungendo. L'arresto La 35enne è stata bloccata dai Carabinieri della Stazione "Torrino Nord" e del Nucleo Radiomobile. Il parabrezza anteriore del mezzo pubblico infrantosi ha costretto il ...

