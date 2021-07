Flavio Briatore: richiesta dei danni per il Force Blue? (Di giovedì 15 luglio 2021) Depositate le motivazioni della Corte di Cassazione a proposito del caso Flavio Briatore e il sequestro e la vendita (soprattutto) dello yacht Force Blue dell’imprenditore prima ancora che fosse emessa la sentenza dei giudici sull’accusa di frode fiscale ai danni dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci. Flavio Briatore era innocente. L’accusa di frode fiscale non stava in piedi e il suo yacht non doveva essere sequestrato. Tantomeno venduto. Si tratta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 luglio 2021) Depositate le motivazioni della Corte di Cassazione a proposito del casoe il sequestro e la vendita (soprattutto) dello yachtdell’imprenditore prima ancora che fosse emessa la sentenza dei giudici sull’accusa di frode fiscale aidell’ex marito di Elisabetta Gregoraci.era innocente. L’accusa di frode fiscale non stava in piedi e il suo yacht non doveva essere sequestrato. Tantomeno venduto. Si tratta Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Mario84441682 : 'Se ne sono fregati'. Flavio Briatore fregato dalle toghe: nero su bianco, la vergogna in tribunale sullo yacht - Raffael74738563 : RT @Libero_official: Lo yacht confiscato 'per sbaglio a Flavio #Briatore, la sentenza della Cassazione accusa le toghe della Corte d'Appell… - G_A_V_76 : RT @Libero_official: Lo yacht confiscato 'per sbaglio a Flavio #Briatore, la sentenza della Cassazione accusa le toghe della Corte d'Appell… - Loianna22 : RT @Libero_official: Lo yacht confiscato 'per sbaglio a Flavio #Briatore, la sentenza della Cassazione accusa le toghe della Corte d'Appell… - Libero_official : Lo yacht confiscato 'per sbaglio a Flavio #Briatore, la sentenza della Cassazione accusa le toghe della Corte d'App… -