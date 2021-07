Ferrari, Leclerc: “Credo in questo progetto, non andrò via” (Di giovedì 15 luglio 2021) Charles Leclerc, a Silverstone per gareggiare nel Gran Premio del Regno Unito, ha voluto fare chiarezza sul futuro, spazzando via le voci secondo cui avrebbe cambiato squadra. “Non c’è niente di vero in quello che si dice su di me – afferma il monegasco -. Credo moltissimo in coloro che lavorano per la Ferrari e nel progetto a cui ho aderito tempo fa. Non ho alcuna intenzione di andare via. Dall’anno prossimo ci saranno regole nuove, dunque si ripartirà da zero: io non vedo l’ora di farlo con questa scuderia”. In seguito, il giovane pilota si è espresso sul circuito che lo vedrà protagonista nel fine settimana: ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Charles, a Silverstone per gareggiare nel Gran Premio del Regno Unito, ha voluto fare chiarezza sul futuro, spazzando via le voci secondo cui avrebbe cambiato squadra. “Non c’è niente di vero in quello che si dice su di me – afferma il monegasco -.moltissimo in coloro che lavorano per lae nela cui ho aderito tempo fa. Non ho alcuna intenzione di andare via. Dall’anno prossimo ci saranno regole nuove, dunque si ripartirà da zero: io non vedo l’ora di farlo con questa scuderia”. In seguito, il giovane pilota si è espresso sul circuito che lo vedrà protagonista nel fine settimana: ...

