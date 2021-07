Fedez | il Codacons contrattacca | ' Pronta maxi - querela Si sente perseguitato come Berlusconi'

Advertising

MetaErmal : Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Fe… - RobertoBurioni : Anche io sono da anni vittima di una persecuzione da parte del CODACONS, che continua impunito a rovinarmi la vita.… - rtl1025 : ?? #Fedez: 'Nuova raccomandata di #Codacons, paragonano i soldi che abbiamo raccolto per aiutare i lavoratori dello… - globrienliski_ : RT @alesaura: Fedez compra il Codacons e facci un parcheggio - Cucciolina96251 : RT @MetaErmal: Il @Codacons ha intrapreso una guerra personale contro @fedez e non si ferma davanti a niente. Questa volta però Federico no… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Codacons

la Repubblica

L'ufficio legale delsta preparando una maxi querela per diffamazione contro'mettendo insieme tutte le calunnie del rapper, gli insulti e gli oltraggi rivolti alnelle ultime ...Dopo l'ennesima querela da parte dell'associazione nei confronti del rapper, l'annuncio disu Instagram Non si placa la querelle trae il. Dopo l'ennesima querela da parte dell'associazione nei confronti del rapper per le sue dure parole contro il, pronunciate dopo una raccomandata in cui viene comunicato a ...«Siamo felici dell'annuncio di Fedez di una querela contro di noi. Sarà finalmente l'occasione per far cessare le violenze, le ingiurie ...Dice basta Fedez ed il Codacons viene citato per stalking giudiziario dopo l'ennesimo esposto, con necessità di capirne bene il significato ...