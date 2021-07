F1, GP Gran Bretagna 2021. Lewis Hamilton studia il contrattacco a Max Verstappen. La Ferrari teme Silverstone (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo una settimana di pausa, il Mondiale di Formula Uno si appresta a ripartire da Silverstone, dove domenica 18 luglio andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna. In realtà, parecchia attenzione sarà catalizzata da quanto avverrà già sabato 17, poiché per la prima volta nella storia assisteremo alla qualifica sprint, o sprint race che dir si voglia. Da tempo Liberty Media spinge per testare un nuovo format di qualifiche e, nonostante le molte resistenze, alfine è riuscita nel suo intento. Il weekend avrà quindi una struttura completamente inedita. Le qualifiche come le conosciamo attualmente andranno in scena già ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo una settimana di pausa, il Mondiale di Formula Uno si appresta a ripartire da, dove domenica 18 luglio andrà in scena ilPremio di. In realtà, parecchia attenzione sarà catalizzata da quanto avverrà già sabato 17, poiché per la prima volta nella storia assisteremo alla qualifica sprint, o sprint race che dir si voglia. Da tempo Liberty Media spinge per testare un nuovo format di qualifiche e, nonostante le molte resistenze, alfine è riuscita nel suo intento. Il weekend avrà quindi una struttura completamente inedita. Le qualifiche come le conosciamo attualmente andranno in scena già ...

