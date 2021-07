Disfatta inglese ad Euro2020, i rigori affidati agli ‘under’: è colpa di un algoritmo (Di giovedì 15 luglio 2021) A qualche giorno dalla vittoria degli Europei, c’è ancora entusiasmo tra i tifosi italiani ed ancora confusione mista a delusione tra gli inglesi. La domanda che si pongono i tifosi anglosassoni è: ‘Come è possibile che i rigori della finale di Euro2020 siano stati affidati a giocatori così giovani?‘. La risposta è arrivata dal quotidiano spagnolo El Pais, il quale svela il segreto dietro le scelte di Gareth Southgate ed ha dell’incredibile: un algoritmo. Proprio così, degli analisti hanno testato da mesi la squadra inglese e scelto l’ordine di tiro dagli undici metri. Da qui la ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021) A qualche giorno dalla vittoria degli Europei, c’è ancora entusiasmo tra i tifosi italiani ed ancora confusione mista a delusione tra gli inglesi. La domanda che si pongono i tifosi anglosassoni è: ‘Come è possibile che idella finale disiano statia giocatori così giovani?‘. La risposta è arrivata dal quotidiano spagnolo El Pais, il quale svela il segreto dietro le scelte di Gareth Southgate ed ha dell’incredibile: un. Proprio così, degli analisti hanno testato da mesi la squadrae scelto l’ordine di tiro dundici metri. Da qui la ...

