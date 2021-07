Advertising

Agenzia_Ansa : E' 'fortemente probabile' che si svilupperanno nuove varianti del Covid 'più pericolose'. Lo sostengono gli esperti… - MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Probabile che arrivino altre varianti più pericolose' #covid - Corriere : Contagi in salita in 19 Regioni. L'allarme dell'Oms: «Effetto devastante degli Europei» - askanews_ita : Oms: alta probabilità che emergano varianti forse più pericolose - MarekNapoli : RT @napolimagazine: COVID - Oms: molto probabili altre varianti più pericolose, la pandemia è tutt'altro che finita -

È 'fortemente probabile' che si svilupperanno nuove varianti del'più pericolose'. Lo sostengono gli esperti dell'nel consueto briefing da Ginevra sul coronavirus. Il comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità ha avvertito che nuove ...Il Comitato di emergenza dell'ha messo in guardia contro 'l'alta probabilità' dell'emergere di nuove varianti del coronavirus, 'forse più pericolose e anche più difficili da controllare'. 'La pandemia - hanno sottolineato ...Coronavirus, l’allarme dell’Oms: “In arrivo varianti più pericolose di quella Delta, pandemia non è finita”. E’ “fortemente probabile” che si svilupperanno nuove varianti del Covid “più pericolose”.GINEVRA. “La pandemia non è affatto finita, potrebbero arrivare delle nuove varianti ancora più pericolose”, è quanto affermano gli esperti dell'Agenzia dell'Onu nel consueto briefing a Ginevra. Il co ...