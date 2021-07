(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Istituire l'di'modello Macron' anche in? "Inaccettabile e improponibile. Sarebbe gravissimo, unnon proporzionato e lesivo deicostituzionali che garantiscono le principali libertà personali. Difenderemo chiunque sarà discriminato nei suoidi libertà". Ad affermarlo, in un'intervista all'Adnkronos, è il presidente delCarlo Rienzi che, all'indomani dell'annuncio bomba del premier francese Emmanuel Macron di introdurre in Francia il ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Codacons all'attacco, 'obbligo Green Pass in Italia? Lede diritti inviolabili, ci opporremo' (2)... - TV7Benevento : Covid: Codacons all'attacco, 'obbligo Green Pass in Italia? Lede diritti inviolabili, ci opporremo'... - moniamaz : @Codacons @MetaErmal @Fedez Ed inviate una denuncia penale personale a Federico? I soldi che avete raccolto con il… - gugolo71 : RT @lucianocapone: Fedez, parlando delle numerose denunce fattegli dal Codacons, parla di banner e servizi a pagamento ingannevoli usati da… - fiore561 : RT @lucianocapone: Fedez, parlando delle numerose denunce fattegli dal Codacons, parla di banner e servizi a pagamento ingannevoli usati da… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Codacons

La Repubblica

Lo scorso anno, durante il lockdown, era stato Fedez ad accusare ildi aver fatto una comunicazione ambigua, chiedendo fondi per ilche poi sarebbero finiti nelle casse dell'...Vedi Anche Fedez furioso contro ilper l'ennesima denuncia: "Non ne posso più, sono ... ha richiamato per le strade cittadini esasperati da un presidente che fin dall'arrivo del- 19 ha ...Roma, 15 lug. Istituire l'obbligo di Green Pass 'modello Macron' anche in Italia? "Inaccettabile e improponibile. Sarebbe gravissimo, un obbligo non proporziona ...Fedez non ci sta più e cita in giudizio il Codacons per 'stalking giudiziario': ecco cosa è successo. Quella tra il rapper Fedez e il Codaco ...