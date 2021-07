Covid | AperiVax a Palermo | il 19 e 20 luglio vaccino al tramonto in riva al mare 2

(Di giovedì 15 luglio 2021) (Adnkronos) - L'iniziativa è aperta sia a chi non ha ancora ricevuto la prima dose, sia a chi attende la seconda e comunque a tutti i clienti del Nauto seduti ai tavoli a consutra le 18 e le 24 del 19 e 20. Gli interessati dovranno portare la tessera sanitaria, un documento d'identità ed eventualmente, il certificato di avvenuta prima dose, se faranno al Nauto la seconda. Ai vaccinati di lunedì e martedì sera, che esibiranno alla cassa l'attestato della vaccinazione, il locale offrirà una granita come piccolo omaggio. L'iniziativa si inscrive nel solco della campagna di vaccinazione di prossimità organizzata dalla Regione Siciliana: vaccini nei ...

