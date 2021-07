Corruzione a Salerno | ex generale della GdF in informativa su Loggia P4

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’exGuardia di Finanza indagato nell’ambito di un’inchiesta nella quale la Procura di Napoli ipotizza i reati di rivelazione di segreto d’ufficio,in atti giudiziari e traffico di influenze, continuati e in concorso, figura anche tra i nomi inseriti in unaprodotta a suo tempo nell’ambito delle indagini sul faccendiere Luigi Bisignani coinvolto nell’inchiesta sulla cosiddettaP4. Insieme con l’ex alto ufficiale sono stati iscritti nel registro degli indagati anche un magistrato inquirente di, una avvocatessa ...

Roberto Penna, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di, è stato tra i ...di un' indagine dei carabinieri nella quale gli inquirenti ipotizzano i reati diin atti ...Scandalo a Palazzo di Giustizia:e traffico d'influenze, Roberto Penna perquisito e indagato. Coinvolti - come titola il 'Quotidiano del sud' - l'avvocatessa Gallevi, l'imprenditore Rainone e l'ex generale Lisi. Incarichi ...Bufera a Salerno: indagati per corruzione e traffico di influenze un magistrato e un generale della Guardia di Finanza in pensione ...StampaScandalo a Palazzo di Giustizia: corruzione e traffico d’influenze, Roberto Penna perquisito e indagato. Coinvolti – come titola il “Quotidiano del sud” – l’avvocatessa Gallevi, l’imprenditore R ...