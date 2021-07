Chef Rubio nella bufera per il “vaccino a pagamento” e il Green Pass “Antidemocratico” (Di giovedì 15 luglio 2021) Un pomeriggio di fuoco sui social per Chef Rubio che chiuso con il suo mitico Unti e Bisunti e anche con le calorie, ha deciso di darsi alla filosofia, almeno teoricamente parlando. Oggi su Twitter ha dato spettacolo spaziando dai vaccini al Green Pass e da Pekin Express alla Palestina Passando per diritti e propositi di “guerra” in caso che le cose dovessero degenerare da parte dei politicanti per via del Coronavirus. Un bouquet di argomenti che ha infiammato i social e che ha permesso a Chef Rubio di finire nei primi posti in trend topic grazie a chi lo ha preso di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 15 luglio 2021) Un pomeriggio di fuoco sui social perche chiuso con il suo mitico Unti e Bisunti e anche con le calorie, ha deciso di darsi alla filosofia, almeno teoricamente parlando. Oggi su Twitter ha dato spettacolo spaziando dai vaccini ale da Pekin Express alla Palestinaando per diritti e propositi di “guerra” in caso che le cose dovessero degenerare da parte dei politicanti per via del Coronavirus. Un bouquet di argomenti che ha infiammato i social e che ha permesso adi finire nei primi posti in trend topic grazie a chi lo ha preso di ...

Advertising

rubio_chef : Vaccino obbligatorio? Ok, però prima obbligatorio che la sanità pubblica smetta di essere un’azienda che tratta i p… - rubio_chef : Il mio #greenpass - rubio_chef : L’organizzazione terroristica @IDF, meglio conosciuta come esercito coloniale dello stato illegale, teocratico, etn… - statussquatter : @olivietta @rubio_chef C'è un solo modo per evitare complicazioni, vaccinazione di massa, ora non la stiamo facendo… - Imbruttito2 : @ma_bastasu @NeferMan @rubio_chef Anche se sei vaccinaro il pericolo di infezione esiste -

Ultime Notizie dalla rete : Chef Rubio Chef Rubio fa discutere: 'Il Green pass è anticostituzionale, antidemocratico: è apartheid' Le ultime dichiarazioni del cuoco romano fanno discutere la rete e diventano trend topic su ...

Green Pass, chef Rubio: 'Antidemocratico e tende all'apartheid' 'E vissero schedati e contenti #GreenpassObbligatorio #GreenFuck'. Non la manda a dire chef Rubio, e su Twitter dice la sua sul green pass obbligatorio con una serie di tweet molto espliciti diventati in nemmeno trend topic. 'Credo che il vaccino così come i tamponi debbano essere ...

Chef Rubio fa discutere: "Il Green pass è anticostituzionale, antidemocratico: è apartheid" Today.it Chef Rubio nella bufera per il “vaccino a pagamento” e il Green Pass “Antidemocratico” Un bouquet di argomenti che ha infiammato i social e che ha permesso a Chef Rubio di finire nei primi posti in trend topic grazie a chi lo ha preso di mira sbeffeggiandolo per via della sua affermazio ...

Chef Rubio scatenato sul Green Pass: “Anticostituzionale tende all’apartheid. Green fuck” Chef Rubio continua a pubblicare tweet in cui critica senza mezzi termini il green pass. Si è svegliato con una vena polemica Chef Rubio, che oggi pomeriggio ha pubblicato diversi tweet in cui critica ...

Le ultime dichiarazioni del cuoco romano fanno discutere la rete e diventano trend topic su ...'E vissero schedati e contenti #GreenpassObbligatorio #GreenFuck'. Non la manda a dire, e su Twitter dice la sua sul green pass obbligatorio con una serie di tweet molto espliciti diventati in nemmeno trend topic. 'Credo che il vaccino così come i tamponi debbano essere ...Un bouquet di argomenti che ha infiammato i social e che ha permesso a Chef Rubio di finire nei primi posti in trend topic grazie a chi lo ha preso di mira sbeffeggiandolo per via della sua affermazio ...Chef Rubio continua a pubblicare tweet in cui critica senza mezzi termini il green pass. Si è svegliato con una vena polemica Chef Rubio, che oggi pomeriggio ha pubblicato diversi tweet in cui critica ...