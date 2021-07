Calciomercato Serie A LIVE: Skriniar giura fedeltà all’Inter, incontro Cherubini-Carnevali per Locatelli (Di giovedì 15 luglio 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONE Calciomercato ESTIVO 2021 GIOVEDI 15 LUGLIO Altro no per gli Spurs: Commisso rifiuta 60 milioni per Vlahovic ma vacilla (CLICCA QUI) Juventus, possibile incontro con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. TABELLONEESTIVO 2021 GIOVEDI 15 LUGLIO Altro no per gli Spurs: Commisso rifiuta 60 milioni per Vlahovic ma vacilla (CLICCA QUI) Juventus, possibilecon ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Cagliari, arriva Radunovic dall'Atalanta ... Radunovic è poi stato in prestito dal 2016 al 2020 con le maglie di Avellino , Salernitana e Cremonese in B più il Verona nella massima serie.

Kaio Jorge al Milan?/ Calciomercato: pressing rossonero, ma Juve e Napoli... Nome bollente del calciomercato della Serie A è certo quello di Kaio Jorge, di recente accostato al Milan, ma pure finito nel mirino di diverse squadre del primo campionato nazionale. Parliamo dunque della punta ...

AUDIO Calciomercato: Juve, sprint per Locatelli. E il Genoa va all'assalto di Sirigu La Gazzetta dello Sport Calciomercato Perugia, arriva l’attaccante Manneh dal Catania AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni ... finora, il migliore del Catania in Serie C e anche per il giovane attaccante rossazzurro quella è una stagione molto ...

Syn-Bios Petrarca: Bastini ancora a difesa della porta bianconera per 2 stagioni Con piacere il Syn-Bios Petrarca comunica che Andrea Bastini sarà ancora il portiere del Syn-Bios Petrarca nel Campionato di Serie A. Bastini, classe 1989, ha firmato per 2 stagioni: difenderà la port ...

