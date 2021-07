Britney Spears | accuse e richieste di aiuto | gli sms finiti sul web 

Advertising

Agenzia_Ansa : Il nuovo avvocato di Britney Spears chiederà la revoca al padre della tutela della cantante - ilpost : Se vi interessa capire perché nelle ultime settimane sui social è circolato moltissimo l'hashtag #FreeBritney, qui… - DrApocalypse : Britney Spears: 'Voglio che mio padre sia incriminato' - e il giudice riconosce il suo nuovo avvocato - SimoJeanP : Per la prima volta in vita sua Britney Spears scrive #FreeBritney ?? L'impero dei porci maiali si sta sgretolando e… - SAonlinemag : Si è svolta ieri 14 luglio la nuova udienza del processo. Ricapitoliamo la vicenda e dettagliamo gli aggiornamenti.… -

"Sto arrivando, gente, ci siamo quasi! Da oggi avrò un nuovo rappresentante legale". Con queste paroleha annunciato su Instagram la sua nuova conquista nel caso della battaglia legale per chiedere la fine della tutela del padre nei suoi confronti . Nell'ultima udienza che si è tenuta ..., prima vittoria contro il padre: ha potuto nominare il suo avvocato (uno 'squalo') Sentendosi in pericolo anche per la sua incolumità fisica, il giudice ha permesso alla pop star di ...Britney Spears chiede aiuto e accusa la sua famiglia. Spuntano sul web dei messaggi inviati ad un amico: le parole della pop star ...Nuove dichiarazioni dalla viva voce di Spears, il nuovo avvocato chiede a Jamie di ritirarsi spontaneamente dai suoi affari Nuovo aggiornamento sulla battaglia legale che vede Britney Spears contro il ...