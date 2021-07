Borsa | l' Europa peggiora | tonfo di alcuni tecnologici

(Di giovedì 15 luglio 2021) A metà seduta rimangono in negativo le principali Borse europee, con i future Usa in rosso per quanto riguarda Dow Jones e S&P, mentre è in lieve positivo il Nasdaq. Lo scenario generale vede l'...

A metà seduta rimangono in negativo le principali Borse europee, con i future Usa in rosso per quanto riguarda Dow Jones e S&P, mentre è in lieve positivo il Nasdaq. Lo scenario generale vede l'...Pesano il rallentamento cinese e il calo del greggio . Indici tutti in rosso a meta' seduta, con le preoccupazioni per il rallentamento della ripresa che arrivano dalla Cina e la diffusione della ...Due aggressioni ieri a Firenze. Su entrambi i fatti indaga la polizia. In lungarno del Tempio il fatto più grave. Almeno 5 persone se la sarebbero presa ...Comer Industries, società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione di sistemi avanzati di ingegneria per la trasmissione di potenza, ...