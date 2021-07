Bianca Atzei, il Comune di Arconate chiede il Green Pass o tampone per partecipare al concerto. Scoppia la polemica dei No-Vax (Di giovedì 15 luglio 2021) Mentre la politica si interroga se adottare o meno il modello Macron anche in Italia per accedere a diversi locali pubblici e scongiurare il propagarsi della variante Delta oltre che invogliare i non vaccinati a procedere con le prenotazioni, il Comune di Arconate (Milano) decide di giocare d’anticipo. L’occasione è il concerto gratuito di Bianca Atzei in Piazza Libertà per la Festa Patronale. Poche regole ma chiare: “Ingresso gratuito e con Green Pass. Per chi non ha il Green Pass: punto tamponi rapidi gratuiti“. I No-Vax si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Mentre la politica si interroga se adottare o meno il modello Macron anche in Italia per accedere a diversi locali pubblici e scongiurare il propagarsi della variante Delta oltre che invogliare i non vaccinati a procedere con le prenotazioni, ildi(Milano) decide di giocare d’anticipo. L’occasione è ilgratuito diin Piazza Libertà per la Festa Patronale. Poche regole ma chiare: “Ingresso gratuito e con. Per chi non ha il: punto tamponi rapidi gratuiti“. I No-Vax si sono ...

