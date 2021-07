Belgio | Renzi | ' chiederemo a Draghi di rimettere in piedi ' Italia Sicura' '

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Adnkronos) - "Oltre al dolore per le vittime, la vicenda è drammatica per gestione territorio rimetere in' contro il dissesto idrogeologico, loal presidente. Io credo che questa vicenda avrà anche conseguenze politiche in Germania a due mesi dalle elezioni". Così Matteoa Tg2 Post.

Così Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, ... Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ed il manager Lucio Presta sarebbero indagati dalla Procura di Roma ...Roma, 15 lug. "Oltre al dolore per le vittime, la vicenda è drammatica per gestione territorio rimetere in piedi 'Italia Sicura' contro il dissesto idrogeologic ...ROMA (ITALPRESS) – "Chi come me è assolutamente tranquillo perchè non ha fatto nulla di illegale non ha nessun problema. Gli italiani sono stanchi di giochini sula pelle delle persone. Possono fare tu ...