Assogasliquidi-Federchimica, per Gpl un anno e mezzo molto difficile (Di giovedì 15 luglio 2021) Il comparto Gpl ha vissuto un anno e mezzo molto difficile. Nel settore combustione, il decremento dei consumi nel 2020 è stato contenuto, circa 1,5% rispetto al 2019. Nei primi 5 mesi dell’anno si registrano dei lievi segnali di ripresa, con un incremento che si attesta sul 3,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerso oggi in occasione dell’assemblea Assogasliquidi-Federchimica “Scenari di decarbonizzazione e sostenibilità: il ruolo dei gas liquefatti Gpl e Gnl”. Per tale settore, è emerso dall’assemblea, risulta sempre più ... Leggi su italiasera (Di giovedì 15 luglio 2021) Il comparto Gpl ha vissuto un. Nel settore combustione, il decremento dei consumi nel 2020 è stato contenuto, circa 1,5% rispetto al 2019. Nei primi 5 mesi dell’si registrano dei lievi segnali di ripresa, con un incremento che si attesta sul 3,5% rispetto all’analogo periodo dell’precedente. E’ quanto emerso oggi in occasione dell’assemblea“Scenari di decarbonizzazione e sostenibilità: il ruolo dei gas liquefatti Gpl e Gnl”. Per tale settore, è emerso dall’assemblea, risulta sempre più ...

