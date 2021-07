Amichevoli, Roma a valanga sul Montecatini nella prima uscita con Mourinho: in gol anche Zaniolo (Di giovedì 15 luglio 2021) Si è da poco conclusa la prima uscita stagionale della nuova Roma di José Mourinho. La squadra giallorossa ha affrontato a Trigoria il Valdinievole Montecatini, in una partita disputata a porte chiuse e priva di qualsivoglia copertura video. I giallorossi si sono imposti con il punteggio largo di 10-0, con anche un graditissimo ritorno tra i marcatori: si tratta di Nicolò Zaniolo, andato a segno su calcio di rigore. A completare il tabellino dei marcatori sono state la tripletta di Borja Mayoral e i gol di Perez, Mancini, Calafiori, Zalewski e Diawara, più un autogol. Ora ... Leggi su sportface (Di giovedì 15 luglio 2021) Si è da poco conclusa lastagionale della nuovadi José. La squadra giallorossa ha affrontato a Trigoria il Valdinievole, in una partita disputata a porte chiuse e priva di qualsivoglia copertura video. I giallorossi si sono imposti con il punteggio largo di 10-0, conun graditissimo ritorno tra i marcatori: si tratta di Nicolò, andato a segno su calcio di rigore. A completare il tabellino dei marcatori sono state la tripletta di Borja Mayoral e i gol di Perez, Mancini, Calafiori, Zalewski e Diawara, più un autogol. Ora ...

