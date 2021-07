Alice Campello e Alvaro Morata spensierati in vacanza: le [FOTO] (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo settimane impegnative per Alvaro Morata, fermato agli Europei solo dagli Azzurri di Mancini, finalmente lui e la sua famiglia possono godersi le così tanto attese vacanze estive. Il calciatore fa coppia ormai da parecchi anni con Alice Campello e i due si sono anche sposati nel 2017. Giovanissimi, ma innamoratissimi e già con due … L'articolo Alice Campello e Alvaro Morata spensierati in vacanza: le FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo settimane impegnative per, fermato agli Europei solo dagli Azzurri di Mancini, finalmente lui e la sua famiglia possono godersi le così tanto attese vacanze estive. Il calciatore fa coppia ormai da parecchi anni cone i due si sono anche sposati nel 2017. Giovanissimi, ma innamoratissimi e già con due … L'articoloin: leproviene da Velvet Gossip.

Advertising

giornalettismo : Alice Campello ha fatto una cosa semplicissima. Ha preso gli screenshot dei DM vergognosi che le hanno inviato e l… - rtl1025 : ?? La moglie di Alvaro #Morata, Alice #Campello, denuncia su Instagram nuovi #messaggi offensivi da parte di tifosi… - gaia_r11 : Alice Campello se un giorno avessi una crisi tipo oddio che palle basta voglio una vita normale mi chiami non farti… - fossiFiga : @clorru ti segnalo l'ultimo video do Alice Campello; direi che ci siamo - AgioChedis : Alvaro Morata sarà per sempre il mio metro di paragone per cercare l'uomo della mia vita. Alice Campello sei una d… -