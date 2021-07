A Cuba internet è stato ripristinato ma l’accesso a social e app di messaggistica no (Di giovedì 15 luglio 2021) Le proteste a Cuba sono iniziate domenica e, dopo ben tre giorni di disconnessione e interruzioni del servizio, internet è tornato attivo nella giornata di mercoledì. A riferirlo sono i giornalisti di Agence France-Presse, sottolineando però che se il web torna a funzionare, i social network e le app di messaggistica (Da Faceook a Whatsapp passando per Twitter e Telegram) continuano ad essere bloccate su 3G e 4G. Il clima che si respira a Cuba e la repressione che viene perpetrata sui canali social e su tutti coloro che vogliano informarsi o fare informazione in maniera indipendente è ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 15 luglio 2021) Le proteste asono iniziate domenica e, dopo ben tre giorni di disconnessione e interruzioni del servizio,è tornato attivo nella giornata di mercoledì. A riferirlo sono i giornalisti di Agence France-Presse, sottolineando però che se il web torna a funzionare, inetwork e le app di(Da Faceook a Whatsapp passando per Twitter e Telegram) continuano ad essere bloccate su 3G e 4G. Il clima che si respira ae la repressione che viene perpetrata sui canalie su tutti coloro che vogliano informarsi o fare informazione in maniera indipendente è ...

Advertising

wireditalia : Secondo NetBlocks gli utenti cubani hanno avuto difficoltà a connettersi anche a WhatsApp e Instagram. - angiuoniluigi : RT @giornalettismo: A #Cuba si prova a mantenere una parvenza di normalità ridando l'accesso a #internet ma le limitazioni di #socialmedia… - giornalettismo : A #Cuba si prova a mantenere una parvenza di normalità ridando l'accesso a #internet ma le limitazioni di… - MorsliWissal : RT @Dc84561089: @cardiopatyna Aiutate a diffondere cuba è in guerra ha bisogno di una mano hanno tolto internet per fare in modo che non ar… - AlMaran83 : RT @gumalcan: @NatjusLDB se guardiamo la proprietà dei cavi sottomarini (o dei satelliti in orbita) che ci consentono di accedere a intern… -