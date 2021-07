Rientro a settembre e obbligo vaccinale per docenti, ATA e Dirigenti. Oggi Speranza risponderà in Parlamento (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quali sono le misure che il Governo intende adottare per "evitare il possibile aumento dei contagi legato alla variante «delta»" e per garantire la ripresa in sicurezza "delle lezioni nel prossimo anno scolastico, eventualmente prevedendo, analogamente a quanto disposto per il personale sanitario, l’obbligo vaccinale anti-COVID per il personale operante nell’ambito scolastico." L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 luglio 2021) Quali sono le misure che il Governo intende adottare per "evitare il possibile aumento dei contagi legato alla variante «delta»" e per garantire la ripresa in sicurezza "delle lezioni nel prossimo anno scolastico, eventualmente prevedendo, analogamente a quanto disposto per il personale sanitario, l’anti-COVID per il personale operante nell’ambito scolastico." L'articolo .

Advertising

IBezdomnyj : RT @orizzontescuola: Rientro a settembre e obbligo vaccinale per docenti, ATA e Dirigenti. Oggi Speranza parlerà in Parlamento https://t.co… - giomo2 : RT @Artventuno: Anche oggi si rinnova la #scortamediatica per #GiulioRegeni nata in risposta al rientro, il 14 settembre 2017, dell’ambasci… - Kapparar1 : RT @orizzontescuola: Rientro a settembre e obbligo vaccinale per docenti, ATA e Dirigenti. Oggi Speranza parlerà in Parlamento https://t.co… - orizzontescuola : Rientro a settembre e obbligo vaccinale per docenti, ATA e Dirigenti. Oggi Speranza parlerà in Parlamento - Monster_Italia : Per molte aziende potrebbe essere la soluzione ideale per il rientro a settembre: un espediente ibrido, tra lo… -