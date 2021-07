Le Foche: “Con i vaccini una quarta ondata è improbabile” (Di mercoledì 14 luglio 2021) In una intervista al Corriere della Sera, l’immunologo Francesco Le Foche spiega che l’aumento dei contagi non è necessariamente indice di una nuova ondata. Perché? “I contagi aumentano, gli ospedali però non si riempiono – spiega – È la prova dell’effetto vaccinazione che fa la differenza. Sono riusciti a far giocare una finale a stadio su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 14 luglio 2021) In una intervista al Corriere della Sera, l’immunologo Francesco Lespiega che l’aumento dei contagi non è necessariamente indice di una nuova. Perché? “I contagi aumentano, gli ospedali però non si riempiono – spiega – È la prova dell’effetto vaccinazione che fa la differenza. Sono riusciti a far giocare una finale a stadio su Quotidianpost.

