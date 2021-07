Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Foto: Andre Borges/NurPhoto via Getty Images)Jair Bolsonaro, il presidente del Brasile con posizioni di estrema destra, è stato ricoverato d’urgenza in un ospedale militare di Brasilia, la capitale del paese, nella mattina di mercoledì 14 luglio. Secondo il media brasiliano O Globo, Bolsonaro avrebbe accusato forti dolori addominali e da giorni avrebbe lamentato un singhiozzo persistente. Il governo brasiliano, in una nota ufficiale riportata da Globo, ha dichiarato che il presidente è stato ricoverato per indagare le cause del singhiozzo e che dovrebbe ... Leggi su wired (Di mercoledì 14 luglio 2021) (Foto: Andre Borges/NurPhoto via Getty Images), il presidente del Brasile con posizioni di estrema destra, èd’urgenza in unmilitare di Brasilia, la capitale del paese, nella mattina di mercoledì 14 luglio. Secondo il media brasiliano O Globo,avrebbe accusato forti dolori addominali e da giorni avrebbe lamentato un singhiozzo persistente. Il governo brasiliano, in una nota ufficiale riportata da Globo, ha dichiarato che il presidente èper indagare le cause del singhiozzo e che dovrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Jair Bolsonaro Bolsonaro peggio di Trump: denuncia in anticipo brogli elettorali (che avverranno nel 2022) Un pericoloso golpista nostalgico della dittatura militare brasiliana. In un'intervista il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è tornato ad attaccare il Tribunale superiore elettorale (Tse), accusandolo di aver contribuito a brogli alle elezioni presidenziali. Nonostante le critiche continue al sistema ...

Brasile: Bolsonaro nomina André Mendonça come giudice della Corte suprema Brasilia, 13 lug 19:13 - Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha ufficializzato la nomina di André Mendonca - già ministro della Giustizia e titolare dell'Avvocatura...

Il principale giornale conservatore del Brasile ha chiesto l’impeachment di Jair Bolsonaro Il Post Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale BRASILIA - Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato ricoverato nell'ospedale delle Forze armate della capitale Brasilia, nelle prime ore di mercoledì mattina, a causa di alcuni dolori ...

Jair Bolsonaro è stato ricoverato in ospedale Il presidente del Brasile è stato portato in un ospedale militare nella mattinata del 14 luglio a causa di forti dolori addominali: dovrebbe rimanere sotto osservazione per i prossimi due giorni ...

