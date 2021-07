Il Covid sta diventando endemico? Cominciare a dirlo forse è già una cura (Di mercoledì 14 luglio 2021) di Sara Gandini e Luciana Apicella “Chiudiamo oggi per riabbracciarci domani” ci dissero un anno fa, a inizio pandemia. E invece – tra risalite dei contagi, varianti impazzite, minacce di nuove chiusure, Paesi che ripristinano il coprifuoco, allarmi per focolai scoppiati nelle località di vacanza e previsioni fosche sul futuro – sembra che all’orizzonte ci sia una pandemia che non finirà mai. Non va bene, non possono uccidere il nostro futuro. Non possono continuare a terrorizzare, a drammatizzare. Perché un buon medico – è noto – sa usare le giuste parole. Un magnifico libro di Fabrizio Benedetti, dal titolo La speranza è un farmaco, spiega che le parole possono vincere la malattia. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 luglio 2021) di Sara Gandini e Luciana Apicella “Chiudiamo oggi per riabbracciarci domani” ci dissero un anno fa, a inizio pandemia. E invece – tra risalite dei contagi, varianti impazzite, minacce di nuove chiusure, Paesi che ripristinano il coprifuoco, allarmi per focolai scoppiati nelle località di vacanza e previsioni fosche sul futuro – sembra che all’orizzonte ci sia una pandemia che non finirà mai. Non va bene, non possono uccidere il nostro futuro. Non possono continuare a terrorizzare, a drammatizzare. Perché un buon medico – è noto – sa usare le giuste parole. Un magnifico libro di Fabrizio Benedetti, dal titolo La speranza è un farmaco, spiega che le parole possono vincere la malattia. ...

Advertising

LaStampa : Nell’est dell’India si sta consumando una strage silenziosa: il Covid fa crescere le uccisioni di elefanti… - sole24ore : ?? Obbligo vaccinale o #Greenpass, il parere degli esperti sul modello della Francia di #Macron:… - ilriformista : Sull’isola le più grandi manifestazioni contro il regime da anni: #Cuba sta attraversando la la peggiore crisi econ… - euronewsit : #Covid: in #Tunisia arriva l'esercito per aiutare con i vaccini. Il Paese sta affrontando una preoccupante terza on… - willidifra : @MaxCagnaccioRob @FassiParide @BiroPelikan @Agenzia_Ansa Non sta scritto da nessuna parte che se ti ammali di covid muori -