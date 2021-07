Golf, The Open: in gara i due azzurri Molinari e Migliozzi (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dal 15 al 18 luglio, a Sandwich (Inghilterra), è in programma la 149esima edizione del The Open, quarto e ultimo evento del Grande Slam 2021. A rappresentare l’Italia ci saranno Francesco Molinari, vincitore nel 2018 e primo italiano a imporsi in un Major, e Guido Migliozzi, al debutto assoluto nel torneo. L’Open Championship metterà in palio un montepremi complessivo di 11.500.000 dollari con prima moneta di 2.070.000, la più alta di sempre per questo torneo. A ospitare la competizione, per la 15esima volta nella sua storia, sarà il Royal St George’s GC, che potrà ospitare fino a un massimo di 32.000 spettatori al ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 luglio 2021) Dal 15 al 18 luglio, a Sandwich (Inghilterra), è in programma la 149esima edizione del The, quarto e ultimo evento del Grande Slam 2021. A rappresentare l’Italia ci saranno Francesco, vincitore nel 2018 e primo italiano a imporsi in un Major, e Guido, al debutto assoluto nel torneo. L’Championship metterà in palio un montepremi complessivo di 11.500.000 dollari con prima moneta di 2.070.000, la più alta di sempre per questo torneo. A ospitare la competizione, per la 15esima volta nella sua storia, sarà il Royal St George’s GC, che potrà ospitare fino a un massimo di 32.000 spettatori al ...

Golf: Molinari, Migliozzi seek Open glory ROME, JUL 14 - Italy's Francesco Molinari and Guido Migliozzi are seeking glory for Italian golf at the 149th British Open at Royal St. George's Golf Club in Sandwich this week, as the world's oldest tournament returns after last year's COVID - enforced break. Molinari will be aiming for his ...

Golf, The Open 2021: forfait di Johnson e De Jager, entrambi positivi al Covid-19

The Open, nel 2018 il trionfo di Chicco Molinari (ANSA) - ROMA, 14 LUG - Nel 2018, anno dei suoi trionfi storici, Francesco Molinari con l'impresa al The Open s'è affermato come primo italiano nella storia del golf a vincere un Major. L'exploit è ...

