Gargano | incendio | “da mesi la Capitanata è mangiata dalle fiamme” Coldiretti Puglia | fragilità della rete dei soccorsi e mancata prevenzione

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 14 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da: A distanza di 14 annigiornate apocalittiche in cui nel 2007 vennero distrutte vaste aree delcon migliaia di persone in fuga, centinaia intrappolate sulla spiaggia e tratte in salvo via mare, camping e villaggi turistici evacuati, trecento intossicati, morti e numerosi feriti, l’di portata enorme ha interessato anche aziende agricole e frantoi nella zona di Ischitella, San Menaio e Vico del, facendo emergere ancora una volta ladei ...