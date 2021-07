Fiorentina, Milenkovic e Vlahovic: quake futuro per loro? (Di mercoledì 14 luglio 2021) La Fiorentina è molto attiva per quanto riguarda il mercato in entrata. I dirigenti viola dovranno però risolvere anche alcune grane dovute ai rinnovi di contratto. Due in particolare. Quello di Nikola Milenkovic che scadrà il 30 giugno 2022 e quello di Dusan Vlahovic. Il forte attaccante serbo è legato alla Fiorentina fino al 2023, ma Rocco Commisso vorrebbe prolungare il suo contratto. Vlahovic Fiorentina, punto di riferimento per Italiano 19 gol e tante ottime prestazioni. Dusan Vlahovic quest’anno è definitivamente esploso. Il calciatore serbo fa parte di quella ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 14 luglio 2021) Laè molto attiva per quanto riguarda il mercato in entrata. I dirigenti viola dovranno però risolvere anche alcune grane dovute ai rinnovi di contratto. Due in particolare. Quello di Nikolache scadrà il 30 giugno 2022 e quello di Dusan. Il forte attaccante serbo è legato allafino al 2023, ma Rocco Commisso vorrebbe prolungare il suo contratto., punto di riferimento per Italiano 19 gol e tante ottime prestazioni. Dusanquest’anno è definitivamente esploso. Il calciatore serbo fa parte di quella ...

