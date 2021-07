Esclusiva | Pettinari-Ternana a un passo Diakite si avvicina

Leggi su alfredopedulla

Stefano Turati si trasferisce al Perugia. Aveva altre proposte dalla B (anche quella del Crotone per un ritorno) ma alla fine ha ormai scelto gli umbri. La Salernitana sta andando avanti anche il Teramo per il terzino Salim.