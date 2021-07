Covid Calabria, oggi 56 contagi e zero morti: bollettino 14 luglio (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 56 i nuovi contagi da Covid registrati oggi, 14 luglio, in Calabria 2.260 tamponi effettuati. Lo riferisce il bollettino diffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione che segna anche zero morti e +111 guariti. Il bollettino, inoltre, registra -26 attualmente positivi, -28 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 2). L’Asp di Crotone comunica che dei 5 soggetti positivi di oggi, 3 sono migranti. L’Asp di Reggio comunica che dei 3 soggetti positivi di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 luglio 2021) Sono 56 i nuovidaregistrati, 14, in2.260 tamponi effettuati. Lo riferisce ildiffuso dal dipartimento Tutela della salute della Regione che segna anchee +111 guariti. Il, inoltre, registra -26 attualmente positivi, -28 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 2). L’Asp di Crotone comunica che dei 5 soggetti positivi di, 3 sono migranti. L’Asp di Reggio comunica che dei 3 soggetti positivi di ...

Advertising

emergency_ong : #Calabria Nell'Ambulatorio di #Polistena raccogliamo le adesioni tra i cittadini stranieri che vogliono ricevere il… - italiaserait : Covid Calabria, oggi 56 contagi e zero morti: bollettino 14 luglio - fisco24_info : Covid Calabria, oggi 56 contagi e zero morti: bollettino 14 luglio: I dati della Regione: terapie intensive stabili… - AnsaCalabria : Covid: nessun decesso in Calabria, i nuovi casi sono 56. Due ingressi in più in reparti cura, tasso positività al 2… - RBonvecchi : @Prisco23934474 @Erminio69642109 @EvanConnor16 @Inter_en Certamente il covid ha avuto un impatto su tutti ma il Mil… -