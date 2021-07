COVID: 2,153 new cases, 23 more victims (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROME, JUL 14 - There have been 2,153 new cases of COVID - 19 in Italy in the last 24 hours, and 23 more victims of the virus, the health ministry said Wednesday. That compares with 1,534 new cases and ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 14 luglio 2021) ROME, JUL 14 - There have been 2,153 newof- 19 in Italy in the last 24 hours, and 23of the virus, the health ministry said Wednesday. That compares with 1,534 newand ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: sono 2.153 i positivi nelle ultime 24 ore, 23 le vittime #ANSA - RaiNews : Covid-19, in Italia nelle ultime 24 ore 2.153 nuovi casi e 23 morti. Notizia in aggiornamento su… - Agenzia_Ansa : Delle 23 vittime in Italia, 9 in Sicilia su 10 sono relative al periodo marzo-luglio, rende noto la Regione. La Val… - augusto_amato : Covid: 2.153 positivi, 23 vittime - Sanità - - cilentano_it : Sono 2.153 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del boll… -