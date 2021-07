Calhanoglu non si nasconde: «Inter, vinciamo insieme lo Scudetto» (Di mercoledì 14 luglio 2021) Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club Intervistato ai microfoni di Inter Tv, il nuovo acquisto Hakan Calhanoglu ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo trasferimento all’Inter e ai prossimi obiettivi da raggiungere. «Indossare la maglia nerazzurra vuol dire tante cose. L’Inter ha vinto lo Scudetto lo scorso anno, spero di rifare la stessa cosa e di rivincerlo quest’anno, vorrebbe dire tanto. Giocare qui è una grande cosa: l’Inter è un grande club con ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 luglio 2021) Hakan, centrocampista dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del clubvistato ai microfoni diTv, il nuovo acquisto Hakanha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo trasferimento all’e ai prossimi obiettivi da raggiungere. «Indossare la maglia nerazzurra vuol dire tante cose. L’ha vinto lolo scorso anno, spero di rifare la stessa cosa e di rivincerlo quest’anno, vorrebbe dire tanto. Giocare qui è una grande cosa: l’è un grande club con ...

