Ausl e associazioni insieme per offrire la vaccinazione a chi vive ai margini della società (Di mercoledì 14 luglio 2021) La vaccinazione contro il coronavirus è un'opportunità che deve essere garantita a tutti, nessuno escluso. Per questo, l'Ausl, insieme a diverse associazioni del territorio, ha messo in campo azioni ... Leggi su parmatoday (Di mercoledì 14 luglio 2021) Lacontro il coronavirus è un'opportunità che deve essere garantita a tutti, nessuno escluso. Per questo, l'a diversedel territorio, ha messo in campo azioni ...

Advertising

infoitsalute : Ausl e associazioni insieme offrono la vaccinazione a chi vive ai margini della società - infoitsalute : Ausl e associazioni insieme per offrire la vaccinazione a chi vive ai margini della società - parmapress_24 : Ausl e associazioni insieme per offrire la vaccinazione a chi vive ai margini della società -… - rep_parma : Coronavirus, Ausl di Parma e associazioni insieme per offrire la vaccinazione agli 'invisibili' [aggiornamento dell… - gazzettaparma : Ausl e associazioni insieme offrono la vaccinazione a chi vive ai margini della società -