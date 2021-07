Volley femminile, raduno a Roma per le azzurre: venerdì la partenza per Tokyo (Di martedì 13 luglio 2021) Manca sempre meno alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e cresce l’attesa. La Nazionale italiana femminile di Volley partirà per il Giappone nella giornata di venerdì 16 luglio. Prima, però, un ultimo raduno a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. Il coach Davide Mazzanti ha convocato 12 atlete, di seguito l’elenco completo: Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Raphaela Folie, Ofelia Malinov, Alessia Orro, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Myriam Sylla. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) Manca sempre meno alle Olimpiadi di2020 e cresce l’attesa. La Nazionale italianadipartirà per il Giappone nella giornata di16 luglio. Prima, però, un ultimopresso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. Il coach Davide Mazzanti ha convocato 12 atlete, di seguito l’elenco completo: Caterina Bosetti, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Paola Egonu, Sarah Fahr, Raphaela Folie, Ofelia Malinov, Alessia Orro, Elena Pietrini, Indre Sorokaite, Myriam Sylla. SportFace.

Advertising

Italpress : Tokyo2020: Malagò “Sogno proibito? Medaglia per volley femminile” - sportface2016 : #Volleyfemminile, raduno a Roma per le azzurre: venerdì la partenza per #Tokyo2020 - Giuli28_90 : RT @simonesalvador: Malagò non mette pressione al volley femminile: 'È ora che la nazionale di pallavolo femminile vinca l'oro'. #Tokyo2020… - simonesalvador : Malagò non mette pressione al volley femminile: 'È ora che la nazionale di pallavolo femminile vinca l'oro'. #Tokyo2020 #HomeOfTheOlympics - andrealecl16 : E ora tutti a tifare per la nazionale femminile di volley e per quella preziosa Venere che la straordinaria Germani… -