Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2021 ORE 16:20 FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL TRASPORTO FERROVIARIO. TRAFFICO RALLENTATO SULLA LINEA DELL'ALTA VELOCITA' CHE COLLEGA Roma E FIRENZE. UN GUASTO ALLA LINEA NEI PRESSI DI VALDARNO HA RESO NECESSARIO L'INTERVENTO DEI TECNICI, ANCORA IN CORSO. MAGGIORI TEMPI DI PERCORRENZA PER I TRENI IN VIAGGIO FINO A 25 MINUTI. PASSIAMO ALLA VIABILITA' SU STRADA, LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA PONTINA TRA POMEZIA ED APRILIA A CAUSA DI UN INCIDENTE OCCORSO IN DIRZIONE LATINA. SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità, Astral Infomobilità: incendio su scarpata A1 NewTuscia - ROMA - Riceviamo e pubblichiamo. Prestare attenzione sulla A1 Roma - Firenze per possibile fumo in carreggiata tra Attigliano e Orte, in conseguenza di un incendio sulla scarpata. Lo comunica Astral Infomobilità.

Viabilità, Astral Infomobilità: code su Cassia per incendio NewTuscia - ROMA - Riceviamo e pubblichiamo. Code sulla via Cassia in direzione di Roma a causa di un incendio all'altezza di Settevene. Prestare attenzione. Lo comunica Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2021 ore 10:30