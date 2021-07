Tokyo 2020 | baseball | programma | orari | calendario e tv di tutte le partite

Leggi su sportface

(Di martedì 13 luglio 2021) Ecco ile ildile gare didi. Si parte mercoledì 28 luglio con la fase a gironi, che andrà avanti fino a sabato 31 luglio. Per la fase a knock out bisognerà attendere il primo di agosto, mentre le finali andranno in scena sabato 7 agosto. Le squadre ai nastri di partenza sono 6 e sono divise in due gironi. Nel gruppo A sono inserite Giappone, Messico e Repubblica Dominicana mentre nel gruppo B si sfidano Corea del Sud, Israele e Stati Uniti. Assente l’Italia. Gli incontri si disputeranno presso il Fukushima Azuma...