Temptation Island | come finirà la storia tra Manuela e Stefano? Lo scoop sulla coppia e il tentatore

(Di martedì 13 luglio 2021) Su Canale 5 proseguono le puntate della nuova edizione di, ma nei villaggi di fidanzati e fidanzate un’altrasembra vacillare. LEGGI ANCHE: — Quanto vengono pagati i tentatori e le tentatrici per ‘sedurre’ le fidanzate e i fidanzati? Ecco la cifra Si tratta di, che nel reality dei sentimenti sembrano sempre di più ai ferri corti. A lanciare loè il blogger e opinionista tv Amedeo Venza, che attraverso Instagram ha fatto sapere che i due dovrebbero uscire dal programma separati. Non ...

Advertising

antonellaa262 : Uomini e Donne, anticipazioni. Clamorosa scelta di Maria De Filippi: Tommaso, da Temptation Island a tronista?… - goodvibesbya : @ASAPDAVVV @tooclosetostxrs se ti piace il trash amerai temptation island - vesuvianonews : Dopo Valentina e Tommaso, un’ altra coppia lascia Temptation Island in anticipo. Si tratta di Stefano e Claudia, ch… - mestessa___ : RT @miss_chifo: Mi spiace Temptation Island, recupererò domani sera. Stasera solo #NotteAzzurra ???? - BLINK4REA : RT @ASAPDAVVV: ma come sfaccimma fate a guardarvi temptation island -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Un nuovo ciclone ha investito Valentina e Tommaso dopo: i due hanno mentito al programma tornando già insieme? Nuovo colpo di scena per2021 , il reality dei sentimenti in onda su Canale 5 e condotto da Filippo ...Ieri, lunedì 12 luglio 2021 su Canale 5, è andata in onda la terza puntata della nona edizione di. A svelare qualche retroscena inedito è Raffaella Mennoia , autrice e responsabile dei casting del docu - reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia . I retroscena di ...Tutto è bene quel che finisce bene. Ste e Claudia hanno deciso di partecipare a "Temptation Island" per mettere alla prova il loro amore. La coppia ha superato la crisi e dopo il falò della terza ...Dopo aver visto l'avvicinamento tra la fidanzata Manuela e il single Luciano, Stefano sembra deciso a richiedere il confronto finale con la ragazza e porre fine alla sua esperienza a "Temptation ...