Taekwondo | calendario Olimpiadi Tokyo | programma | date | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 13 luglio 2021) Ilscalda i motori: ledisono sempre più vicino e questa disciplina vuole lasciare il segno con incontri emozionanti e momenti di culto. A differenza della solita agenda, questa volta gli atleti sul tatami saranno impegnati sin dal primo giorno di gare per unche si estenderà dal 24 al 27 luglio 2021: 8 categorie di peso, 4 maschili e 4 femminili, per un totale di 32 medaglie in palio (1 oro, 1 argenti e 2 bronzi). Per l’Italia vedremo competere due atleti, entrambi con possibilità di giocarsi dei metalli preziosi: Vito Dell’Aquila, nei -58 kg, e Simone Alessio, nei -80 kg. Ora però ...