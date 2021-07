Scandalo concerie, la protesta torna in piazza (Di martedì 13 luglio 2021) Un presidio della sinistra per chiedere dimissioni in blocco degli indagati, un nuovo piano rifiuti e un osservatorio ambientale Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 13 luglio 2021) Un presidio della sinistra per chiedere dimissioni in blocco degli indagati, un nuovo piano rifiuti e un osservatorio ambientale

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo concerie Rifiuti delle concerie, Guazzini: 'San Miniato faccia verifiche al suolo' Ed è comunque più che legittimo il sospetto che quella mozione non sarebbe stata presentata se non fosse sul tavolo, da più di un mese, la nostra, che affronta in termini più specifici lo scandalo ...

La guerra di fango nel Pd sullo scandalo toscano Lo scandalo dei pluriennali rapporti incestuosi con l'industria del cuoio sta facendo esplodere il ...nel 2018 la proposta di legge che avrebbe dato agli impianti di depurazione delle concerie di Santa ...

Scandalo concerie, la protesta torna in piazza Il Tirreno Scandalo concerie, la protesta torna in piazza A tre mesi dall’apertura dell’inchiesta della magistratura fiorentina, lo scandalo sullo smaltimento illegale dei rifiuti delle concerie (noto come Keu) torna in piazza. L’appuntamento è ...

Associazione conciatori, una svolta epocale Federico Caporale è il nuovo presidente: arriva da fuori Toscana ed è un tecnico. "Lavoreremo per uno sviluppo virtuoso dell’industria" ...

