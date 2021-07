Renzi indagato: "Gli avvisi a mezzo stampa non mi spaventano" (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - "Buon lavoro ai magistrati, facciano il loro dovere di indagare. Siamo a disposizione, se vogliono avere informazioni ci chiameranno e andremo, con grande disponibilità. E buon lavoro a chi non si lascia fermare. Io non ho paura di nessuno e di niente". Matteo Renzi affida a un video su Facebook il suo intervento a caldo dopo avere appreso di essere indagato a Roma con Lucio Presta per finanziamento illecito. "Se qualcuno pensa che mi passi il sorriso non mi conosce. Mi spiace per le persone coinvolte, ma ho l'assoluta consapevolezza di non avere fatto niente di illegale, e soprattutto che la nostra e' una battaglia giusta", ribadisce il leader Iv ... Leggi su agi (Di martedì 13 luglio 2021) AGI - "Buon lavoro ai magistrati, facciano il loro dovere di indagare. Siamo a disposizione, se vogliono avere informazioni ci chiameranno e andremo, con grande disponibilità. E buon lavoro a chi non si lascia fermare. Io non ho paura di nessuno e di niente". Matteoaffida a un video su Facebook il suo intervento a caldo dopo avere appreso di esserea Roma con Lucio Presta per finanziamento illecito. "Se qualcuno pensa che mi passi il sorriso non mi conosce. Mi spiace per le persone coinvolte, ma ho l'assoluta consapevolezza di non avere fatto niente di illegale, e soprattutto che la nostra e' una battaglia giusta", ribadisce il leader Iv ...

Agenzia_Ansa : L'ex premier Matteo Renzi è indagato per finanziamento illecito e false fatturazioni insieme al manager dei vip Luc… - StefanoFeltri : +++ ESCLUSIVO: Renzi indagato, al centro dell'indagine ci sono i bonifici del documentario “Firenze secondo me”, ch… - fanpage : #MatteoRenzi indagato per finanziamento illecito con Lucio Presta - RobertoL57 : RT @MT_Meli_: Renzi indagato per finanziamento illecito. Per i manettari illetterati, stupratori del diritto e della giurisprudenza, è già… - Marilen97832318 : RT @Cavalodiritorno: #Renzi indagato per finanziamento illecito ai partiti. Renzi,quello che:'Il #RDC è diseducativo perché è un sussidio… -