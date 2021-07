Preghiera di oggi 13 luglio a Maria, Rosa Mistica: apparve a Pierina Gilli (Di martedì 13 luglio 2021) oggi si ricorda Maria Rosa Mistica, che sarebbe apparsa chiedendo riparazione e preghiere per le vocazioni sacerdotali. Ripercorriamo l’accaduto. A Montichiari, nel bresciano, il 13 luglio 1947 un’infermiera di 35 anni scorse improvvisamente una donna in abito bianco con tre rose: una bianca, una rossa e una gialla sul petto. La Signora si sarebbe rivolta alla L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 13 luglio 2021)si ricorda, che sarebbe apparsa chiedendo riparazione e preghiere per le vocazioni sacerdotali. Ripercorriamo l’accaduto. A Montichiari, nel bresciano, il 131947 un’infermiera di 35 anni scorse improvvisamente una donna in abito bianco con tre rose: una bianca, una rossa e una gialla sul petto. La Signora si sarebbe rivolta alla L'articolo proviene da La Luce di

