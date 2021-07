Papa Francesco, Bruni: continua riabilitazione, in Vaticano quanto prima (Di martedì 13 luglio 2021) 'Il Santo Padre continua le cure previste e la riabilitazione, che gli permetterà quanto prima il ritorno in Vaticano'. Lo ha dichiarato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 luglio 2021) 'Il Santo Padrele cure previste e la, che gli permetteràil ritorno in'. Lo ha dichiarato il direttore della sala stampa vaticana, Matteo, sul ...

Advertising

Avvenire_Nei : Francesco dal Gemelli: cure sanitarie accessibili per tutti - graziano_delrio : Il sistema sanitario nazionale è un bene prezioso da difendere e da potenziare. Oggi le parole di Papa Francesco a… - repubblica : ?? Papa Francesco recita l'Angelus dal Gemelli: 'Servizio sanitario gratuito e' un bene prezioso, non perdiamolo' - gianluigidellac : RT @Corriere: Papa, avanti con riabilitazione e cure. Presto il ritorno in Vaticano - fainformazione : Il Papa al Gemelli: il bollettino del 13 luglio Sintetico l'ultimo bollettino medico del 13 luglio rilasciato dal… -