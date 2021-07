Olimpiadi Tokyo 2021, la federazione uzbeka di nuoto nei guai. Ha contraffatto i tempi per qualificare gli atleti! (Di martedì 13 luglio 2021) Nella giornata di ieri il TAS di Losanna ha respinto il ricorso della federazione uzbeka di nuoto contro la mossa della Fina di invalidare i tempi ottenuti, almeno sulla carta, da diversi nuotatori di casa durante l’Uzbekistan open del novembre 2020 e i campionati nazionali uzbeki del marzo 2021. La Fina aveva preso tale decisione nello scorso mese di maggio, dopo che il nuotatore indiano Likith Prema, presente in loco, aveva denunciato frodi in favore degli uzbeki (e non solo) tramite un inequivocabile video postato sui social network. In tale filmato si poteva osservare, per esempio, come la gara dei 100 ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021) Nella giornata di ieri il TAS di Losanna ha respinto il ricorso delladicontro la mossa della Fina di invalidare iottenuti, almeno sulla carta, da diversi nuotatori di casa durante l’Uzbekistan open del novembre 2020 e i campionati nazionali uzbeki del marzo. La Fina aveva preso tale decisione nello scorso mese di maggio, dopo che il nuotatore indiano Likith Prema, presente in loco, aveva denunciato frodi in favore degli uzbeki (e non solo) tramite un inequivocabile video postato sui social network. In tale filmato si poteva osservare, per esempio, come la gara dei 100 ...

