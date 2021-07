Misure Ue per il clima, la bozza di Carbon tax esclude l’acciaio inox. Eurodeputati preoccupati per la Thyssenkrupp-Ast di Terni (Di martedì 13 luglio 2021) C’è un’insidia per il settore italiano dell’acciaio nel meccanismo di regolazione del Carbonio alle frontiere (CBAM), tra le cinque nuove proposte legislative su un totale di tredici che faranno parte del Fit for 55 Package, pacchetto sul clima che la Commissione Ue si appresta a presentare domani, 14 luglio. Il Carbon Border Adjustment Mechanism (meglio nota come Carbon border tax) è parte integrante del Green Deal europeo e nasce per disincentivare il cosiddetto “Carbon leakage“, ossia il trasferimento delle emissioni di CO2 da Stati con legislazioni restrittive sul piano ambientale a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 luglio 2021) C’è un’insidia per il settore italiano delnel meccanismo di regolazione delio alle frontiere (CBAM), tra le cinque nuove proposte legislative su un totale di tredici che faranno parte del Fit for 55 Package, pacchetto sulche la Commissione Ue si appresta a presentare domani, 14 luglio. IlBorder Adjustment Mechanism (meglio nota comeborder tax) è parte integrante del Green Deal europeo e nasce per disincentivare il cosiddetto “leakage“, ossia il trasferimento delle emissioni di CO2 da Stati con legislazioni restrittive sul piano ambientale a ...

