Messico: ucciso il volontario bresciano Michele Colosio (Di martedì 13 luglio 2021) Messico, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco il volontario bresciano Michele Colosio. Ancora frammentarie le notizie e incerte le cause dell'agguato Michele Colosio, 42 anni di Borgosatollo (Brescia) è stato assassinato a colpi di pistola mentre si stava recando a fare la spesa a Cristobal de Las Casas, in Chiapas – Messico. L'uomo si trovava in Messico per svolgere il suo lavoro di volontariato per progetti di cooperazione. Le notizie sull'agguato sono ancora imprecise e frammentarie, ma da quanto si apprende da il ...

