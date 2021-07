(Di martedì 13 luglio 2021) L’ex presidente del Consiglio e leader in pectore del M5S Giuseppe, intervenuto ad una manifestazione nel quartiere Eur di Roma, dribbla alcune domande dei giornalisti che riescono ad intercettarlo. “Se micon? Come no, ci mancherebbe. E“, dice, commentando la situazione interna al Movimento 5 Stelle i rapporti con il garante. Ma su altri argomenti di attualità politica, primo fra tutti il Ddl Zan, l’ex premier preferisce non parlare. “la mia”, assicura, senza però ...

Advertising

NicolaPorro : Accordo Conte-Grillo? Sarà, ma il M5s non esisteva già più. Ecco perché ?? @DelpapaMax - petergomezblog : M5S, con Conte leader cambia qualcosa sulla Giustizia? - Linkiesta : L’avvocato del populismo finge di essere il leader, ma gli tocca rispondere a Grillo e Di Maio. È l’opposto dell’u… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: M5S, Conte: “Io e Grillo? Lo incontrerò e lavoreremo insieme”. Su Ddl Zan: “Presto dirò la mia” - fattoquotidiano : M5S, Conte: “Io e Grillo? Lo incontrerò e lavoreremo insieme”. Su Ddl Zan: “Presto dirò la mia” -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Conte

Sul seggio senese, a febbraio, aveva provato a inserirsi il: per più giorni era circolato il nome dell'ex premier Giuseppecome possibile candidato. Ma il Pd locale aveva chiesto a gran ...Pensa che ildisarà una spina nel fianco del governo Draghi? L'ex premier vuole le elezioni anticipate nel 2022? 'Per come ho conosciuto, fatico a ritenere che si trasformi nella ...Al centro dell'indagine ci sono i bonifici del documentario “Firenze secondo me”, che finirono nel 2019 in una relazione dell'antiriciclaggio. Dura la reazione: “Vado avanti a testa alta con più decis ..."Italia Viva non ci stupisce che faccia giochetti. Il Movimento Cinque Stelle sosterrà il Ddl Zan". Così il deputato del M5S Toninelli.