“Io monella ?” | Elisabetta Gregoraci è stata costretta a farlo | il clamoroso annuncio

(Di martedì 13 luglio 2021)si confessa a 360° e racconta come sta vivendo questo momento particolare della sua vita, baciata dal grande successo Anno d’oro per la showgirl calabrese, ormai richiestissima da… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

infoitcultura : Elisabetta Gregoraci monella? Non abbastanza -

Ultime Notizie dalla rete : monella Elisabetta

SoloGossip.it

Leggi anche - > Il lutto che tutt'oggi addoloraGregoraci: "Sappi che mi manchi", messaggio straziante "Non sono così", ha dettoGregoraci a Tv Sorrisi e Canzoni. ...... presentato daGregoraci e Alan Palmieri , direttore artistico di Radio Norba: cinque ... Però io non sono cosìe diretta nelle cose, o meglio a volte sì e a volte no, e lì bisogna ...Elisabetta Gregoraci: “Dopo Battiti Live, vorrei condurre un programma tv emozionale…”. La Gregoraci è impegnata nella conduzione di Battiti Live, un programma tv musicale che ricorda molto il vecchio ...Flavio Briatore dal 9 luglio lancia una nuova iniziativa imprenditoriale in quel di Porto Cervo: terrazza con vista sulla Marina, nel cuore della Costa Smeralda, apre Crazy Pizza, una pizzeria che ent ...