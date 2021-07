Ilary Blasi nella bufera, Fariba al veleno con lei “Ce l’aveva con me perché …” (Di martedì 13 luglio 2021) L’Isola dei famosi di questa edizione è terminata già da un po’ ma se ne continua a parlare. E se Ilary Blasi è in vacanza con marito e figli al seguito in buona compagnia, con Nicola Savino e Michelle Hunziker e un altro gruppetto di amici, c’è chi sta ancora ripensando a cosa è stata l’isola e al malcontento che ne è scaturito. Vediamo cosa è successo. Fariba e Ilary Blasi non sono mai andate molto d’accordo Durante le puntate di L’Isola dei famosi, Ilary Blasi ha più volte punzecchiato Fariba, la mamma di Giulia Salemi e alla destinataria delle ... Leggi su baritalianews (Di martedì 13 luglio 2021) L’Isola dei famosi di questa edizione è terminata già da un po’ ma se ne continua a parlare. E seè in vacanza con marito e figli al seguito in buona compagnia, con Nicola Savino e Michelle Hunziker e un altro gruppetto di amici, c’è chi sta ancora ripensando a cosa è stata l’isola e al malcontento che ne è scaturito. Vediamo cosa è successo.non sono mai andate molto d’accordo Durante le puntate di L’Isola dei famosi,ha più volte punzecchiato, la mamma di Giulia Salemi e alla destinataria delle ...

Advertising

zazoomblog : Fariba punge Ilary Blasi: “Sembrava ce l’avesse con me e vi spiego perché” - #Fariba #punge #Ilary #Blasi: - StraNotizie : Fariba punge Ilary Blasi: “Sembrava ce l’avesse con me e vi spiego perché” - cinzia72795970 : RT @alessiettaN: Ma quanto sarebbe bello se fosse Ilary Blasi a fare i falò per TI VIP adesso che la Marcuzzi se n'è andata? #TemptationIs… - alessiettaN : Ma quanto sarebbe bello se fosse Ilary Blasi a fare i falò per TI VIP adesso che la Marcuzzi se n'è andata?… - sbronzodiriace_ : Io voglio alla conduzione di #Temptationisland Ilary Blasi. “QUELLI/E COME TE LI SGAMO PRIMA CHE INIZIANO A PARLARE” -